Scontro tir-furgone in Fi-Pi-Li,un morto

(ANSA) - PISA, 26 AGO - Uno dei due occupanti di un furgone rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno con altri due camion è morto nel pomeriggio del 26 agosto.

Lo scontro è avvenuto sulla carreggiata in direzione di Firenze tra gli svincoli di Pontedera e Ponsacco (Pisa). Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco, per rimuovere i veicoli incidentati, e del 118, per prestare i soccorsi. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale e la strada in direzione del capoluogo toscano è rimasta chiusa al traffico per circa 4 ore. (ANSA).