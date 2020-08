Overdose a Arezzo, arrestati pusher

(ANSA) - AREZZO, 26 AGO - Arrestati ad Arezzo i due spacciatori ritenuti i venditori della dose che causò la morte per overdose di eroina di un tossicodipendente, episodio che risale al luglio 2019. Le indagini della squadra mobile, hanno portato all'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere per un 53enne e un 50enne, entrambi tunisini, con numerosi precedenti per droga. Le indagini iniziarono dopo il ritrovamento del cadavere nell'auto. Dall'esame del telefonino gli investigatori sono risaliti ai due spacciatori. Gli accertamenti hanno evidenziato come i due tunisini fossero un chiaro punto di riferimento dello spaccio di cocaina ed eroina nel centro di Arezzo, vicino ai Bastioni. In particolare i due arrestati, a dimostrazione di una spiccata e consolidata attitudine allo spaccio, erano soliti tenere in bocca le dosi di droga già confezionate e pronte alla vendita, al fine di poter velocemente eludere, ingoiando gli involucri, eventuali controlli. (ANSA).