Toscana,34 nuovi casi Covid,13 da estero

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - Ancora 34 nuovi casi di Coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore - di cui 13 dall'estero (solo cinque per vacanze in Spagna, Malta, Germania) - ma prosegue pure la striscia di giornate senza decessi che restano a quota 1.139. L'età media dei nuovi è 38 anni e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% dei pazienti è asintomatico, il 23% pauci-sintomatico, il 23% lieve. Ora il totale dei positivi è salito a 11.253 pazienti. Dei 34 positivi odierni, cinque sono rientri da Sardegna (tre) ed Emilia Romagna (due). Gli attualmente positivi sono ora 1.039 (+2,4%): 993 in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi, mentre i ricoverati in ospedale sono 46 (+2 su ieri, più 4,5%), cinque in terapia intensiva (stabili). I guariti (+10) salgono a 9.075 suddivisi tra 129 'clinici' e 8.946 'virali', negativizzati. In crescita a quota 2.467 (+166 su ieri, pari al +7,2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva da parte delle Asl, perché hanno avuto contatti con altre persone contagiate. (ANSA).