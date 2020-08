Scontri Carrara:Gabrielli,'preoccupano'

(ANSA) - MARINA DI CARRARA, 25 AGO - "Non posso che sottolineare la grande professionalità e competenza dimostrate dagli agenti che non hanno reagito alle provocazioni evidenziando equilibrio e moderazione, comportamenti esemplari nella gestione dell'ordine pubblico". Tuttavia "avverto una forte preoccupazione per il clima di insofferenza che si registra nei confronti dell'operato delle forze dell'ordine negli ultimi tempi in diverse città italiane". Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli in merito al caso di un gruppo di ragazzi che a Marina di Carrara, nella notte tra sabato e domenica scorsi, hanno lanciato vari oggetti contro gli agenti di polizia intervenuti per sedare una lite tra due giovani in stato di ebbrezza. Numerose immagini sono al vaglio degli inquirenti per identificare quanti si sono scagliati contro gli agenti. A riprendere la scena alcuni residenti e le telecamere di video-sorveglianza. (ANSA).