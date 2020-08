Figc: riparte il corso per direttori sportivi

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - A Coverciano è ripartito il corso per direttore sportivo, che era stato inaugurato il 4 febbraio e poi era stato sospeso. Dietro i banchi si sono ritrovati gli allievi, tra i quali alcune conoscenze del calcio italiano: l'ex difensore di Inter e Roma, Nicolas Burdisso; l'ex portiere di Palermo e Chievo, Stefano Sorrentino; l'ex attaccante di Napoli e Parma, Emanuele Calaiò; l'ex centrocampista di Lecce e Cagliari, Gianni Munari. Tra i corsisti anche l'allenatore della Fiorentina donne, Antonio Cincotta.

In questi giorni si alterneranno in cattedra, tra gli altri, docenti d'eccezione, fra i quali il direttore della Scuola allenatori, Renzo Ulivieri.

Da lunedì gli allievi potranno seguire il corso via streaming. Questo l'elenco degli allievi: Andrea Giuseppe Bisceglia, Davide Boggia, Andrea Bucca, Nicolas Burdisso, Umberto Cabella, Emanuele Calaiò, Angelo Camisani, Alberto Carraro, Damiano Chiricozzi, Antonio Cincotta, Marco Coppa, Matteo Corradini, Alessio Cracolici, Alessandro Danieli, Simone Di Battista, Samuele Donati, Fabrizio Maria Fabiani, Bernardino Fornari, Raffaele Fumagalli, Fabio Francesco Grossi, Antonio Larocca, Giulio Guglielmo Locci, Alberto Marangon, Aniello Martone, Antonino Minutoli, Gianni Munari, Alfredo Natali, Matteo Orlandoni, Marco Ottolini, Carlo Pace, Vincenzo Pagano, Daniele Palladino, Simone Perotti, Giuseppe Randis, Paolo Rea, Andrea Rubiolo, Matteo Sabbadini, Stefano Sorrentino, Maurizio Stinco, Pierfrancesco Strano, Paolo Sturaro, Stefano Tosoni, Christian Vecchia e Salvatore Violante. (ANSA).