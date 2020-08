Coronavirus: Toscana,in 44 nuovi positivi rientri da vacanze

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - Prosegue l'aumento di positivi per Coronavirus anche nelle ultime 24 ore in Toscana dove si registrano 44 nuovi casi che portano il totale a 11.219. L'età media dei casi odierni è di 36 anni. Tra i nuovi positivi sette sono collegabili a rientri dall'estero, di cui due per vacanza (Spagna e Messico), sette per rientri da altre regioni (Sardegna, sei) e Basilicata. L'aumento riporta sopra quota 1.000 (1.015 per l'esattezza, +3,6%) i positivi nella regione tra cui 971 persone sono in isolamento a casa mentre 44 sono ricoverate in ospedale (cinque in terapia intensiva). Non si registrano nuovi decessi e ci sono state nove guarigioni che portano i guariti a 9.065 di cui 126 guariti clinici e 8.939 guariti virali, negativizzati al doppio tampone. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 499.767, 3.059 in più rispetto a ieri. Ci sono 2.301 persone, anche loro isolate ma negative al Coronavirus, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).