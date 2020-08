Trovata morta donna scomparsa nel Pisano

E' stato ritrovato il corpo senza vita di Simona Bimbi, l'educatrice di 46 anni di Forcoli (Pisa) che aveva fatto perdere le proprie tracce da martedì scorso. La donna è stata ritrovata a bordo della sua auto in fondo ad un dirupo a Chianni, sempre nel Pisano. A notare l'auto, peraltro seminascosta tra rovi ed alberi, alcuni dei volontari che da giorni sono impegnati nelle ricerche. L'auto con a bordo il corpo senza vita di Simona Bimbi, l'educatrice 46enne di Forcoli (Pisa) scomparsa da casa da martedì scorso, è stata trovata in uno dei dirupi che costeggiano la strada provinciale Montevaso che collega Chianni a Castellina Marittima, nel Pisano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del comando di San Miniato (Pisa) che si occupano delle indagini, l'auto della donna, una Hyundai i10 di cui erano state diramate targa e fotografie per le ricerche, stava percorrendo la strada da Castellina verso Chianni quando in prossimità di una curva è andata giù nel dirupo. La zona, che è molto frequentata in questo periodo da turisti ma anche da cacciatori e cercatori di funghi, è ricoperta da una fitta boscaglia che non permette un facile recupero del corpo e del mezzo.