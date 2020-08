Scontro auto-moto, muore 44enne

(ANSA) - MIGLIARINO PISANO, 23 AGO - Incidente mortale lungo la via Aurelia a Migliarino Pisano. Nello scontro tra un auto ed una moto, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha perso la vita un centauro 44enne.

Ferito anche il conducente dell'auto, un 37enne di Viareggio (Lucca) ricoverato all'ospedale di Cisanello. La statale Aurelia è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi dell'incidente affidati ai carabinieri. (ANSA).