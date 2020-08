Mazzinghi: presidente Toscana, era parte della nostra storia

(ANSA) - FIRENZE, 23 AGO - "È morto Sandro Mazzinghi a Pontedera, dove era nato nel quartiere popolare di Fuoris del Ponte. All'inizio la boxe per lui e per suo fratello Guido significava poter mangiare una bistecca. Poi Sandro è diventato campione mondiale e campione d'Europa. Ma è rimasto sempre lo stesso. E noi, di quelle zone, eravamo tutti felici, toccavamo il cielo ogni volta che un suo diretto metteva ko l'avversario".

Così, in un post sul proprio profilo facebook, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha ricordato l'ex pugile Sandro Mazzinghi, campione del mondo dei Superwelter negli anni 1963-65 e 1968-69, scomparso ieri.

"Gli abbiamo voluto tutti bene perché lo sentivamo parte di noi, della nostra storia, del nostro carattere irruente, sanguigno e sempre indomito. Sandro ha rappresentato tutto questo con generosità", ha concluso Rossi. (ANSA).