Vela: Yacht club Santo Stefano fra regate e corsi per allievi

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - E' ripresa l'attività agonistica dello Yacht club Santo Stefano (Grosseto), con l'organizzazione del 20/o Trofeo Gianni Poma, per i soci del club e gli allievi della scuola vela, impegnati su derive di classe 420. Per mantenere il distanziamento sociale quest'anno sono state accettate solo le iscrizioni di 24 equipaggi.

Piero Chiozzi, presidente dello Yacht club Santo Stefano, tracciando un primo bilancio dell'attività estiva, spiega che "parallelamente all'organizzazione del Trofeo Poma, prosegue l'attività della nostra scuola di vela, operativa 59 anni e affiliata alla Fiv dal 1961. Abbiamo seguito scrupolosamente le linee guida anti Covid-19 e dato il via ai corsi di vela per tutte le età in sicurezza a partire dal 29 giugno. La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che ai corsi base di vela abbiamo affiancato anche quelli di vela pre e agonistica, oltre a quelli per adulti. Abbiamo rinnovato il nostro staff con un nuovo dt, Lucas Bovari, e l'inserimento di altri istruttori preparati. A oggi abbiamo superato complessivamente le 250 settimane di corsi. Proseguiremo l'attività fino a settembre e poi, in collaborazione con i circoli dell'Argentario, daremo vita a un ambizioso progetto di attività invernale. Desidero, a questo proposito, ringraziare Alessandra Sensini, vicedirettore tecnico della Nazionale della Fiv, per il prezioso supporto che ha offerto al progetto; il presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi, e tutto il suo staff. Domani abbiamo organizzato e ospiteremo la prima edizione dell'Invitational Sailing School, un raduno regata su derive della classe Laser Bahia, al quale parteciperanno gli allievi delle quattro scuole vela, il Circolo nautico e della vela Argentario, il Circolo velico e canottieri di Porto Santo Stefano, l'Argentario sailing academy, e una rappresentanza di allievi. Partecipiamo all'organizzazione della seconda tappa del Campionato zonale Open Skiff del 30 agosto".

