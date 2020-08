Mazzinghi: Pontedera ricorda suo videomessaggio in lockdown

(ANSA) - PONTEDERA, 22 AGO - "Pontedera perde una colonna portante". Matteo Franconi, sindaco della città della Vespa, ricorda così l'ex pugile Alessandro Mazzinghi morto quest'oggi all'età di 81 anni e del quale la città toscana nel 2009 ha fatto erigere una statua . "C'è sempre stato un legame forte tra lui e la città - racconta - Basti pensare che in occasione della Pasqua scorsa, in pieno lockdown, aveva realizzato un videomessaggio di speranza ai suoi concittadini". "Forza, andiamo avanti con la grinta di sempre": fu questo l'incoraggiamento che Sandro Mazzinghi aveva voluto mandare alla sua città che non ha mai dimenticato, neanche nei momenti di maggior successo. "Le vittorie di Sandro sono sempre andate di pari passo con la rinascita della città - spiega ancora il sindaco - ed il suo messaggio in piena pandemia ci ha dato la forza di non mollare. Anche adesso che non c'è più, resterà una figura importante. Mazzinghi non lo ha perso solo Pontedera, lo ha perso anche il paese Italia". (ANSA).