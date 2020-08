Festival autobiografia Anghiari, tante parole in streaming

(ANSA) - ANGHIARI (AREZZO), 22 AGO - Format Covid al Festival dell'Autobiografia di Anghiari (Arezzo), che avrà tre giornate culturali per riflettere sulle parole della scrittura e dello scrivere di sé e verrà trasmesso in streaming. La volontà degli organizzatori è stata di realizzare comunque un evento, pur in tempi di Coronavirus, così che la "Città dell'Autobiografia" fosse, anche nella situazione attuale, luogo di incontri di parole, che arriveranno però direttamente a casa. Essendo i posti limitati, l'evento, ad eccezione di alcuni momenti, sarà infatti trasmesso in streaming. Il programma si aprirà venerdì 28 con degli appuntamenti per presentare le attività della Libera università dell'autobiografia (Lua) con una camminata promossa dal circolo Thoureau. Un momento cruciale sarà quella del primo numero della rivista Autobiografie, novità 2020 della Lua, domenica 30 agosto. Dopo l'apertura ufficiale di sabato 28 al mattino, il saggista e scrittore Paolo Di Paolo rifletterà sul legame tra vita e scrittura con un intervento dal titolo 'E intanto noi viviamo, o scriviamo, che è lo stesso, in questa illusione che ci conduce' e riceverà il Premio del Centro Nazionale ricerche e Studi autobiografici Athe Gracci. La giornata prosegue con un susseguirsi di interventi in Teatro, fino alle 18, quando per le vie di Anghiari è prevista una maratona di letture. A seguire, al Teatro di Anghiari, alle ore 21:30, lo spettacolo Tracce di Marco Baliani, autore, attore e regista che da anni studia e dà vita al teatro di narrazione, con una particolare attenzione alle storie dei singoli e delle comunità. Anche per questo motivo, la domenica 30 agosto di mattina a Marco Baliani sarà conferito il Premio Città dell'Autobiografia 2020. Le due giornate si concluderanno con un intervento di Duccio Demetrio, fondatore della Lua assieme a Saverio Tutino, e della presidente dell'associazione Stefania Bolletti sulle parole "intrecciate". (ANSA).