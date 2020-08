Coronavirus:Toscana, altri 53 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 22 AGO - Segna 53 nuovi positivi, nessun decesso e tre guarigioni il bollettino sul Coronavirus della Regione secondo i dati delle ultime 24 ore. Salgono quindi a 11.116 i casi di positività dall'inizio dell'emergenza. Tra i 53 nuovi positivi trovati coi tamponi l'età media cala ancora, a 32 anni, mentre il 42% è asintomatico; solo sei i positivo di rientri dall'estero, di cui due per vacanza (da Spagna e da Belgio) più due contatti di gente rientrata nei giorni scorsi dalla Croazia. Ci sono anche cinque positivi ricollegabili a rientri dalla Sardegna, quattro casi a residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 68% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Gli attualmente positivi sono oggi 928 (+5,7%): 892 in isolamento a casa e 36, più gravi, ricoverati negli ospedali (+9,1%, sei in terapia intensiva). Ci sono 2.340 persone, negative al Covid (+95 su ieri pari al +4,2%) isolate a casa in sorveglianza attiva delle Asl per contatti con contagiati. In generale i decessi restano 1.139, i guariti raggiungono quota 9.049 (121 guariti clinici in attesa di negativizzazione, e 8.928 guariti virali, negativi al doppio tampone in sequenza a distanza di 14 giorni). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 492.579, 4.699 in più rispetto a ieri. (ANSA).