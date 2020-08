Toscana, impennata Covid, +79 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 21 AGO - Impennata di casi di Covid-19 in Toscana. Sono 79 i nuovi casi positivi al Coronavirus trovati nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo report della Regione a cui risulta che l'età media dei casi odierni è 34 anni circa, il 68% è asintomatico, inoltre, fra questi, 20 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero di cui 18 per motivi di vacanza (più 8 contatti) e 19 sono riferibili a residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. In Toscana salgono quindi a 11.063 i positivi, restano invariati i decessi con 1.139 unità, mentre le guarigioni sono 9.046 (118 quelle 'cliniche' e 8.928 le virali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 487.880, 4.154 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 878 (+9,6% su ieri) 845 curati in isolamento a casa, mentre 33 ricoverati in ospedale (4 in più rispetto a ieri, +13,8%), cinque in terapia intensiva (stabili).

Aumentano a 2.245 (304 in più rispetto a ieri, +15,7%) le persone, negative, ma isolate in sorveglianza attiva per contatti con contagiati. (ANSA).