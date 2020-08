Incendio in ristorante Rosignano

(ANSA) - ROSIGNANO SOLVAY, 20 AGO - Un grosso incendio divampato all'interno di un ristorante sul lungomare di Rosignano Solvay ha impegnato due squadre dei vigili del fuoco di Livorno, di cui una della sede centrale ed una del distaccamento di Cecina. Non risultano persone ferite o intossicate. L'incendio è scoppiato intorno alle 15, per cause ancora da verificare.. All'arrivo delle squadre l'intero locale era già stato avvolto dalle fiamme e l'intervento dei pompieri è valso ad impedire che l'incendio si propagasse anche agli edifici adiacenti tra cui alcune abitazioni. All'interno del locale sono state messe in sicurezza diverse bombole di Gpl prima che potessero provocare danno o esplosioni. (ANSA).