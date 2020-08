Donna scomparsa nel Pisano, ricerche

(ANSA) - FORCOLI, 20 AGO - Sono iniziate nel Pisano, sotto il coordinamento della prefettura, le ricerche di una donna scomparsa da oltre due giorni. Si tratta di Simona Bimbi, 46 anni, di Forcoli (Pisa). La donna, separata, madre di due figlie, educatrice in un nido d'infanzia privato, è scomparsa da martedì scorso da quando al mattino, a bordo della sua auto, è andata via da casa. Proprio per questo motivo, per aiutare il numeroso personale impegnato nelle ricerche, carabinieri, protezione civile e personale della Misericordia di Forcoli, è stato divulgato il modello ed il numero di targa dell'auto della donna. Si tratta di una Hyundai i10 di colore bianco targata FE075LJ. A denunciarne la scomparsa sono stati i familiari che hanno perso ogni contatto. (ANSA).