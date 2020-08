Romiti: funerali e sepoltura a Cetona

(ANSA) - CETONA (SIENA), 19 AGO - Funerali in forma privata a Cetona (Siena), domani, per Cesare Romiti nella chiesa di San Michele Arcangelo, dentro il paese, con cerimonia officiata dal parroco don Piero Barbieri. La messa sarà alle ore 15 e si svolgerà in ottemperanza alle misure anti-Covid tanto che la capienza della chiesa viene limitata a 90 persone. Dopo le esequie Romiti sarà sepolto nella cappella di famiglia, all'interno del cimitero di Cetona. Cesare Romiti possedeva da circa 30 anni un'azienda agricola nel paese senese dove soggiornava di frequente più volte l'anno quando era libero dagli impegni personali. "A Cetona lo ricordiamo come una figura molto discreta che viveva con assoluta distensione la quotidianità dei nostri luoghi", lo ricorda il sindaco Roberto Cottini. (ANSA).