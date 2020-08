Coronavirus: in Toscana 33 focolai attivi

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - Sono 33 i focolai di Coronavirus attualmente attivi in Toscana, scoperti dai primi di luglio ad oggi, per un riscontro sanitario totale di 151 casi positivi di Covid. Lo fa sapere la Regione Toscana. Del totale dei focolai attivi, 17 sono maturati durante la settimana scorsa. I cluster, specifica la Regione, sono composti da un nucleo minimo di due casi, spesso in ambito familiare, fino ad un massimo di 25 casi collegati tra loro. (ANSA).