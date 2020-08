Rapina in villa nel Mugello, coniugi sotto minaccia pistola

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - Rapina a mano armata la notte scorsa in una villa di Vicchio del Mugello (Firenze). Verso le 3.20 i proprietari, coniugi, sono stati immobilizzati in casa da tre uomini incappucciati, uno dei quali con una pistola. L'uomo, 72 anni, è stato tenuto sempre immobilizzato mentre la moglie, 69 anni, è stata costretta a seguire i rapinatori che cercavano una cassaforte. Dopo circa un'ora, i tre malviventi si sono allontanati a bordo dell'auto delle vittime, dopo aver sottratto la somma di 3.000 euro in contanti e monili in oro. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo insieme alla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Firenze. (ANSA).