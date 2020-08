Incendio in fattoria confiscata a mafia

(ANSA) - SIENA, 18 AGO - I vigili del fuoco stanno intervenendo dalla notte scorsa, dalle 4, a Monteroni d'Arbia (Siena) presso l'azienda agricola Suvignano, per un incendio che ha coinvolto 700 rotoballe di fieno e 250 quintali di seme di erba medica e trifoglio. L'incendio ha interessato un capannone di 2000 metri quadri, con all'interno anche una macchina operatrice, un rimorchio ed un pick-up. Le cause delle fiamme sono da accertare. Non si segnalano persone ferite o ustionate.

L'azienda di Suvignano è un esempio di infiltrazione della mafia in Toscana ed è stata poi nel tempo confiscata dallo Stato.

Successivamente è stata assegnata alla Regione Toscana che la gestisce tramite Ente Terre. Nei pressi della tenuta di recente è stato inaugurato il 'percorso della legalità', cammino collegato alla via Francigena. (ANSA).