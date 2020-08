Barca a vela in fiamme affonda all'Elba

(ANSA) - ISOLA D'ELBA (LIVORNO), 18 AGO - UNa barca a vela di 12 metri con a bordo 10 persone, compreso lo skipper, tutti italiani, è andata completamente distrutta da un incendio ed è poi affondata di fronte a Pomonte, all'isola d'Elba (Livorno).

L'equipaggio ha abbandonato l'imbarcazione senza conseguenze ed è stato soccorso da altri natanti vicini. Sul posto i vigili del fuoco su una motovedetta della Capitaneria insieme a una pilotina degli ormeggiatori di Portoferraio e a un mezzo navale della guardia di finanza. I pompieri hanno spento l'incendio usando una motopompa sulla motovedetta. Il relitto, il cui scafo era danneggiato dalle fiamme, è affondato adagiandosi su un fondale di 50 metri, a circa 300 metri da Punta Nera. I naufraghi sono stati portati a Marina di Campo in buone condizioni. Saranno ospitati sull'isola dato che nell'incendio hanno perso documenti ed effetti personali. Non risultano ad ora sversamenti in mare del carburante, circa 100 litri, contenuto nei serbatoi stagni. (ANSA).