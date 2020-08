Covid:Toscana,+21 casi e tanti da estero

(ANSA) - FIRENZE, 17 AGO - In Toscana salgono ancora i positivi al Coronavirus: ci sono 21 casi in più nelle ultime 24 ore, di età media di 40 anni, uno di loro è molto grave e presenta 'sintomatologia severa'. Undici di questi sono rientri dall'estero (nove erano fuori per vacanza). La Regione segnala anche un nuovo decesso, un paziente di 77 anni all'ospedale di Pisa: è la vittima numero 1.139 in Toscana. Da inizio emergenza sono saliti a 10.854 i casi di positività al Coronavirus nella regione. Stabili, da ieri, le guarigioni a quota 9.028 (124 guariti clinici, gli altri 8.904 negativi al doppio tampone nelle due settimane). Quindi gli attualmente positivi sono 687 (+3% su ieri) di cui 672 in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+19 su ieri) e 15 ricoverati in ospedale (+1 su ieri) e 4 in terapia intensiva. In calo - sono 1.734 cioè 65 in meno rispetto a ieri (-3,6%) - le persone negative al Coronavirus ma isolate in 'quarantena' dalle Asl, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).