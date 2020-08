Rapina in casa a Firenze, coltello alla gola per avere soldi

(ANSA) - FIRENZE, 16 AGO - Al suo rientro in casa ha trovato due sconosciuti che puntandogli un coltello alla gola lo hanno rapinato portando via 700 euro. E' successo questa notte in un appartamento di via Ponte alle Mosse, a Firenze. La vittima, un 34enne fiorentino, ha riportato una ferita superficiale al collo medicata dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. (ANSA).