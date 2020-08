Grave dopo tuffo notturno in porto a isola d'Elba

(ANSA) - RIO MARINA, 16 AGO - Un uomo di 45 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo la notte scorsa nelle acque del porto di Rio Marina (Livorno), all'isola d'Elba. L'uomo, recuperato in stato di incoscienza dal 118, probabilmente ha sbattuto violentemente contro il fondale nell'eseguire il tuffo e dopo le prime cure sul posto è stato trasferito in elicottero alla neurochirurgia dell'ospedale di Livorno per una paralisi agli arti inferiori e ipostenia per sospetto shock spinale.

