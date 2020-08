Covid, 34 nuovi casi, età media 40 anni

(ANSA) - FIRENZE, 16 AGO - In Toscana sono 10.833 i casi di positività al Coronavirus, 34 in più rispetto a ieri (10 identificati in corso di tracciamento e 24 da attività di screening). L'età media dei nuovi casi odierni è di 41 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico, il 14% con sintomatologia lieve e il 5% con sintomatologia severa. Sono 9 i casi rientrati dall'estero, di cui 6 per motivi di vacanza (più 1 contatto), 4 casi sono invece relativi a rientri in Toscana da altre città d'italia (più 4 contatti), e 2 i casi collegati al cluster della discoteca Seven Apples in Versilia. I test eseguiti hanno raggiunto quota 469.408, 1.933 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 667. Non si registrano nuovi decessi che restano quindi 1.138 dall'inizio dell'epidemia.

A livello territoriale si registrano 3 nuovi casi a Firenze, 7 a Massa, 2 a Prato, 3 a Pistoia, 4 a Lucca, 5 a Pisa, 8 a Livorno, 1 a Arezzo e 1 a Siena. Sono 8 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 24 nella Nord Ovest, 2 nella Sud est. Complessivamente, 653 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne sono privi. Sono 1.799 (+17) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. I ricoverati nei posti letto covid oggi sono 14 (+1), 4 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 9.028 (stabili rispetto a ieri). (ANSA).