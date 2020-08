Coronavirus: risale in Toscana, +38 casi

(ANSA) - FIRENZE, 15 AGO - Risale il Coronavirus in Toscana con 38 nuovi positivi nelle ultime 24 ore - di cui 12 sono rientri dall'estero (9 per vacanze più tre contatti diretti) - e il decesso di un uomo di 89 anni di Lucca che porta il totale a 1.138 morti in regione. Tra i nuovi casi (totale adesso da inizio emergenza è 10.799 pazienti) si aggiunge un altro positivo emerso dallo screening sui clienti della discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta (Lucca) più due suoi contatti. In generale, l'età anagrafica media dei nuovi positivi è 30 anni, quanto agli stati clinici dei 38 nuovi casi il 46% è asintomatico, il 46% pauci-sintomatico e l'8% con sintomi lievi.

Sono, quindi, adesso 633 (+4,8%) i positivi in Toscana. Tra questi 620 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+31 su ieri pari a +5,3%) mentre 13 sono ricoverati in ospedale (quattro in terapia intensiva). Ci sono 1.782 persone isolate a domicilio, in sorveglianza attiva, dopo contatti con contagiati. I guariti da inizio emergenza sono 9.028 (+8 su ieri) fra cui 130 guariti clinici e 8.898 guariti virali cioè negativizzati al doppio tampone. (ANSA).