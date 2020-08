Coronavirus:26 casi Toscana, metà rientri, 2 cluster 'disco'

(ANSA) - FIRENZE, 14 AGO - In Toscana sono 10.761 i casi di Coronavirus, 26 in più rispetto a ieri con un'età media di 27 anni circa. Tra i 26 nuovi positivi, spiega la Regione in una nota, "sono 14 i casi di rientro dall'estero, di cui 10 provenienti da periodi di vacanza (più 1 contatto); 2 casi sono collegati al cluster della discoteca Seven Apples" di Marina di Pietrasanta in Versilia (Lucca) e "1 al cluster del Mugello evidenziato giorni fa". I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Non si registrano nuovi decessi, che restano così 1.337. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.020 (83,8% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 463.708, 3.014 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 604, +2,4% rispetto a ieri.

Complessivamente, 589 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (15 in più rispetto a ieri, più 2,6%). Sono 1.782 (64 in più rispetto a ieri, più 3,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate sono complessivamente 15 (1 in meno rispetto a ieri, meno 6,3%), 3 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Tra le persone complessivamente guarite 126 lo sono clinicamente guarite, 8.894 a tutti gli effetti. (ANSA).