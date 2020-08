In fiamme canna fumaria, vvf intervengono con autoscala

(ANSA) - LIVORNO, 13 AGO - Paura ieri sera in centro a Livorno per l'incendio di una canna fumaria di un ristorante a Livorno. Una squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire intorno alle 21 in via Ginori, a seguito delle fiamme cheb hanno interessato la canna fumaria sul tetto di un palazzo che ospita il ristorante a piano terra.

I vigili del fuoco hanno operato con l'autoscala direttamente dal tetto dello stabile, provvedendo allo spegnimento con acqua dei residui carboniosi interni al canale, mettendo poi in sicurezza la struttura. Non rilevati danni significativi.

