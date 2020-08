Coronavirus: 28 casi Toscana,14 sono relativi rientri estero

(ANSA) - FIRENZE, 13 AGO - In Toscana sono 10.735 i casi di positività al Coronavirus, 28 in più rispetto a ieri: l'età media dei nuovi positivi è di 35 anni circa e 14 dei contagiati sono persone rientrate dall'estero, 10 di questi per motivi di vacanza (7 casi di rientro più 3 contatti). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 9.008 (83,9% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 460.694, 3.128 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 590, +4,8% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi che restano quindi 1.137.

Complessivamente, 574 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (29 in più rispetto a ieri, più 5,3%). Sono 1.718 (6 in più rispetto a ieri, più 0,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate oggi sono complessivamente 16, 3 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). (ANSA).