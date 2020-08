Rossi, tampone gratis per chi torna da estero

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - Tampone gratis per il covid a chi rientra dall'estero in Toscana. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Enrico Rossi. L'ordinanza, spiega Rossi su facebook, prevede, "fermo restando l'obbligo della quarantena per quanti vengono dai Paesi individuati con decreto del Governo, a chi proviene da Paesi Ue e dallo spazio Schengen venga offerto gratuitamente il test molecolare". Rese poi "più rigorose le linee guida nazionali per le discoteche, richiedendo di tenere per 14 giorni gli indirizzi dei frequentatori e di misurare la temperatura all'entrata". Il governatore toscano spiega di aver emanato l'ordinanza "oggi in attesa di decreti nazionali" e che le misure previste sono "ragionevoli e adeguate rispetto alla situazione. Faccio appello a tutti i cittadini di tenere comportamenti corretti e chiedo a chi ha il dovere di controllare di intensificare l'attività". (ANSA).