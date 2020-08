Incendi:ancora fuoco in pineta Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 12 AGO - Dalla notte è in corso un incendio nella pineta di Levante a Viareggio (Lucca) nella zona della Lecciona nell'area dietro un ristorante dove nei giorni scorsi c'era stato un altro rogo. Oltre ai vigili del fuoco stanno intervenendo squadre Anpas, due elicotteri e squadre dell'antincendio boschivo. Secondo prime ricostruzioni, il fuoco potrebbe avere origine dolosa, così come gli altri incendi che si sono verificati nella pineta di Viareggio in queste settimane estive. Circola l'ipotesi di un piromane che le forze dell'ordine stanno cercando di individuare. (ANSA).