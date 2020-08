Caldo: scatta codice rosso a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - Confermato per oggi a Firenze il codice rosso per il caldo. E anche per domani è prevista nuovamente l'allerta rossa. Lo evidenzia il Comune con una nota da Palazzo Vecchio. La temperatura massima percepita in entrambi i giorni, si spiega "sarà di 37°C ed è quanto si legge nell'apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della Salute". In condizioni di caldo estremo, spiega il Comune di Firenze, "le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono in zone con poco riparo all'ombra, in abitazioni surriscaldate e con scarsa ventilazione. Rischiano di più le persone anziane, specie se malate e in solitudine, che possono sviluppare rapidamente disidratazione, subire un aggravamento di patologie croniche (come quelle cardio-respiratorie), o essere vittime di un colpo di calore. In generale però una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore". (ANSA).