Coronavirus: 8 nuovi casi in Toscana, età media 27 anni

(ANSA) - FIRENZE, 10 AGO - Nuovamente in discesa dopo il balzo di ieri - ma pure con metà test eseguiti, 1.387 contro 2.784 - i nuovi casi di Coronavirus in Toscana: sono 8 i contagiati (pari allo 0,1% in più) registrati oggi contro i 61 di domenica, per un totale complessivo in regione di 10.652 positivi da inizio pandemia. L'età media degli 8 casi odierni è di circa 27 anni e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 25% è risultato asintomatico, il 75% pauci-sintomatico. 3 delle 8 positività sono relative a persone rientrate da un periodo di vacanza all'estero.

Stabili i guariti, a quota 8.997 (84,5% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 518, +1,6% rispetto a ieri.

Oggi non si registrano nuovi decessi: il dato dei pazienti morti è pertanto stabile a 1.137. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Relativamente alle 61 positività registrate ieri, "grazie all'efficace tracciamento dei contatti effettuato dagli operatori dei Dipartimenti di prevenzione delle tre Asl toscane - spiega la Regione -, sono stati posti in isolamento domiciliare 217 persone". Complessivamente poi sono 501 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (6 in più rispetto a ieri, più 1,2%). Altre 1.586 (9 in più rispetto a ieri, più 0,6%) sono anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 17 (2 in più rispetto a ieri, più 13,3%), 1 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). (ANSA).