Precipita sugli scogli da terrazzamento,persona soccorsa vvf

(ANSA) - FIRENZE, 09 AGO - Intervento dei vigili del fuoco di Cecina (Livorno) in soccorso di una persona che a Castiglioncello, in lcalità La Pienta, intoro alle 13, è precipitata sugli scogli da un terrazzamento, a qualche metro dalla riva.

I pompieri, con l'utilizzo di tecniche Saf, ha raggiunto la persona infortunatasi e, in collaborazione col medico dell'elicottero Pegaso del 118, l'ha stabilizzata e recuperata.

Poi è stata verricellata sull'elicottero e trasportata all'ospedale di Livorno. Sul posto è intervenuto via mare, con moto d'acqua, anche il personale dei vigili del fuoco di stanza presso il presidio acquatico delle Spiagge Bianche di Vada, la capitaneria di porto di Castiglioncello insieme ai carabinieri sempre di di Castiglioncello e alla Pubblica assistenza di Rosignano Marittimo. (ANSA).