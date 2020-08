Vendita piscine su web,via con l'acconto

(ANSA) - LORO CIUFFENNA (AREZZO), 08 AGO - Sembravano vendere piscine - articolo che si addice all'estate - su Internet, ma in realtà una volta intascato l'acconto sparivano. Con questo sistema avevano già messo a segno 28 truffe fino a che, alla 29/esima, il giochino è finito grazie a un cittadino di Loro Ciuffenna (Arezzo) che ha fatto una segnalazione ai carabinieri.

Nei guai due operai, pregiudicati italiani, che sono stati denunciati per truffa continuata in concorso al termine dell'attività investigativa e di ricostruzione dell'accaduto. I due truffatori avevano agito in giro per la penisola fin da inizio 2020 poi scomparivano nel nulla dopo aver ottenuto l'acconto. I carabinieri hanno fatto accertamenti sui pagamenti elettronici dai quali è emersa la tecnica utilizzata. La vittima veniva agganciata su internet e dopo essersi messi d'accordo su lavori e tipo di piscina, veniva chiesto di versare su una carta prepagata 380 euro a titolo di acconto sull'acquisto. Poi dei venditori nessuna traccia. I carabinieri sono risaliti fino ai due, che sono residenti a Crotone, e li hanno denunciati.

