In hotel 360mila euro in banconote false

(ANSA) - FIRENZE, 08 AGO - Sequestrate dalla polizia banconote false per un valore di circa 360mila euro, nella sala riunioni di un hotel a Firenze, in via Bausi. Gli agenti, intervenuti su richiesta del personale per sedare una lite scattata nella stanza, hanno trovato all'interno due uomini cinesi e un italiano. Con loro anche una valigia dove erano custodite le banconote false. I tre sono stati denunciati in concorso per ricettazione e introduzione nello Stato di monete false. Accertamenti della polizia sono in corso per risalire ai motivi della discussione e all'uso che i tre avrebbero voluto fare dei soldi falsi. Le indagini proseguono. (ANSA).