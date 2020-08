Costa, individuate ecoballe in mare

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 08 AGO - "Diciassette giorni fa è stata emanata l'ordinanza della Presidenza del Consiglio, è già stata raccolta la seconda balla, e ne sono state individuate ben più di due". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, a Piombino (Livorno) insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli per fare il punto sulle 60 ecoballe disperse nel mare fra Follonica, Piombino e l'Elba, nel golfo di Follonica (Grosseto). "Oggi è una giornata importante per gli equilibri ambientali di queste terre, finalmente abbiamo dato il via alle operazioni di recupero delle 40 ecoballe residuali da 1,2 tonnellate l'una che dal 2015 giacciono sui fondali del golfo di Follonica", ha anche annunciato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ad appena due settimane dalla seduta del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza per il risanamento ambientale. "Le chiamano tutti così - spiega - ma di 'eco' non hanno proprio nulla: sono ammassi di rifiuti di plastica abbandonati a mare da una nave cinque anni fa, nel silenzio generale. Oggi finalmente iniziamo a portarle in superficie con la Marina Militare". (ANSA).