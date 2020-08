Lucca, concluso restauro 'Pupporona'

(ANSA) - LUCCANA, 07 AGO - Concluso in questi giorni a Lucca il restauro della fontana della naiade, comunemente chiamata dai lucchesi 'Pupporona', in piazza San Salvatore. La fontana è utilizzabile: i cittadini potranno nuovamente attingere l'acqua dell'acquedotto di Nottolini, voluto da Maria Luisa di Borbone quasi 200 anni fa. La statua fu realizzata dallo sculture Luigi Camolli su disegno di Lorenzo Nottolini fra 1838 e 1840 I lavori, per un importo di 8.500 euro, finanziati dall'assessorato all'arredo e decoro urbano, sono stati condotti dalla ditta di restauro Lanciani Lorenzo sotto la guida della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara. Il restauro conservativo ha permesso la rimozione delle incrostazioni e delle macchie causate dalle alghe e dallo smog atmosferico restituendo a nuovo splendore, spiega il Comune, uno degli angoli più amati e suggestivi di Lucca. (ANSA).