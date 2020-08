Firenze apre parzialmente ztl

(ANSA) - FIRENZE, 06 AGO - Il Comune di Firenze riapre la ztl, seppur in modo parziale e fino alla fine di settembre con la possibilità di proroga di un ulteriore mese. Previsti due itinerari di ingresso, a partire dalle 16 per l'accesso ad altrettanti parcheggi straordinari. Il piano prevede anche la riapertura parziale di piazza del Carmine per la sosta dei residenti, convenzioni tra attività economiche e garage. Saranno aperte piazza Ognissanti, con accesso dalla porta di lungarno Vespucci, e piazza Strozzi, con accesso da via della Scala.

Complessivamente si tratta di circa 90 posti controllati dal personale Sas in cui la sosta sarà prevista su due turni: uno pomeridiano (fino alle 20-20.30) e uno serale (a seguire fino a mezzanotte) per garantire la rotazione. Allo studio, spiega Palazzo Vecchio in un nota, l'ipotesi di realizzare ulteriori aree di sosta per la fascia serale (dalle 20.30) fra le quali le vie intorno al mercato di San Lorenzo. Il piano dovrebbe entrare in vigore entro agosto e terminare appunto entro fine settembre, con possibilità di proroga di un altro mese. (ANSA).