Una app per scoprire Via Lauretana da Siena a Cortona

Una app per scoprire e riscoprire la Via Lauretana, che collega Siena a Cortona (Arezzo) attraverso oltre 100 km di natura incontaminata, tra le Crete Senesi e la Valdichiana, legando simbolicamente anche i due santi patroni d'Italia, santa Caterina e san Francesco. A presentarla il Comune di Siena, in qualità di capofila. La app, nata su incarico del dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (Dagri) dell'Università di Firenze e co-finanziata dai sette Comuni della gestione associata della Via Lauretana - Siena, Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano e Cortona - è disponibile da metà agosto nei principali store on-line e ha lo scopo di migliorare e facilitare la riscoperta e il rilancio dell'antico percorso, in ottica 2.0. L'applicazione offre al pellegrino, che vorrà cimentarsi con questo cammino recentemente riscoperto, e interamente segnalato a cura della Regione Toscana, tutta una serie di funzionalità: informazioni di base (numeri utili, segnalazioni d'emergenza), mappe gps interattive e restituite su base di foto satellitari, contenuti (testuali e audio) sulla storia della via con un focus dettagliato sugli aspetti storico-culturali del paesaggio percorso e delle sue varie componenti, dal borgo alla singola architettura.

"La ripartenza di un settore strategico come quello turistico non può prescindere dalle nuove tecnologie e da applicativi che offrano servizi di facile utilizzo, veloci e pratici, per invogliare i visitatori, sempre più esigenti, a vivere in modo organizzato queste bellezze" ha dichiarato Alberto Tirelli, assessore al turismo del Comune di Siena. "E' una guida alla navigazione fisica, sensoriale e culturale del cammino dell'antica Via Lauretana Senese-Aretina e si pone come infrastruttura digitale utile ad approfondire la lettura del territorio e del paesaggio" ha aggiunto Andrea Innocenti, titolare dell'azienda Pangea che ha realizzato l'app.