Maltempo: Toscana; prorogato codice giallo per pioggia

(ANSA) - FIRENZE, 04 AGO - Prorogato fino alle 20 di oggi il codice giallo per pioggia e temporali in Toscana. Lo ha deciso la sala operativa della Protezione civile regionale. Domani, mercoledì, spiega una nota, ci sarà un graduale miglioramento, anche se pioverà ancora, sia pure in modo più attenuato, in Appennino ed in particolare sui versanti orientali, fiorentino ed aretino. Oggi saranno possibili, a livello locale, anche grandinate e colpi di vento, che si accompagneranno ai temporali più intensi. In generale i venti saranno in attenuazione, ma ancora forti raffiche di Maestrale potranno registrarsi su Arcipelago e litorale meridionale.

Domani, ancora forte vento su Appennino, Amiata e Colline Metallifere, in attenuazione altrove e nella seconda parte della giornata.

Il mare oggi, martedì, sarà mosso o molto mosso, in particolare al largo, in graduale attenuazione. (ANSA).