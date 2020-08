Incendi: già 50 ettari bosco bruciati in Maremma

(ANSA) - FIRENZE, 04 AGO - Le raffiche di vento che soffiano fino a 25 chilometri orari rendono difficoltose le operazioni di contenimento del vasto incendio divampato in località Tenuta di Bagnolo, nel comune di Civitella Paganico (Grosseto), dove al momento si stima siano oltre 50 gli ettari di bosco bruciati. In azione anche due elicotteri regionali e un Canadair della flotta nazionale mentre un secondo Canadair è in arrivo. Lo rende noto la Regione Toscana. Si sono verificati salti di fiamma fino a 200 metri di distanza. La sala antincendi boschivi regionale, spiega una nota, ha attivato le figure operative di massima specializzazione, analisti e gruppi addetti all'uso del fuoco (Gauf) e l'unità di coordinamento Aib che sarà a breve sul posto per fornire supporto alla Direzione delle operazioni di spegnimento e attività di informazione. Intorno alle 15 si è sviluppato un altro incendio boschivo nel comune di Grosseto, in località Istia d'Ombrone, dove è già operativo un altro elicottero della flotta regionale. (ANSA).