Covid:Toscana,10 positivi,uno da focolaio Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 03 AGO - In Toscana salgono a 10.508 i casi di pazienti positivi al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening). E uno dei 10 casi giornalieri riscontrati nelle ultime 24 ore è da ricollegarsi al cluster originato qualche giorno fa nel Mugello.

I guariti sono otto in più e raggiungono quota 8.974 (141 'clinicamente guariti' e 8.833 guariti virali al doppio tampone negativo). C'è stato anche un decesso, un uomo di 88 anni della provincia di Lucca. Il totale dei deceduti dall'inizio dell'epidemia in Toscana è ora di 1.136 persone, di cui otto non residenti in regione. Attualmente i positivi in Toscana sono 398. Ci sono 17 persone ricoverate negli ospedali come pazienti Covid di cui uno in terapia intensiva, mentre 381 sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano senza sintomi. Ci sono inoltre, riferisce sempre la Regione >Toscana nel suo report giornaliero, 1.298 pazienti (-49 rispetto a ieri, meno 3,6%) in isolamento a casa che, pur non presentando sintomi, sono in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl: Toscana Centro 962, Nord Ovest 261, Sud Est 75). I tamponi eseguiti finora hanno raggiunto quota 432.068, 1.492 in più rispetto a ieri. (ANSA).