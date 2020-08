Precipita durante escursione Apuane, morta donna

(ANSA) - FIRENZE, 01 AGO - Una donna di 64 anni è morta precipitando durante un'escursione sulle Apuane, in Alta Versilia, nel territorio del comune di Stazzema (Lucca). Da quanto appreso la donna faceva parte di una comitiva di La Spezia e stava percorrendo un sentiero sul monte Fiocca quando è finita in canalone a circa 200 metri a valle dalla cresta. Il medico, calato sul posto assieme al tecnico di elisoccorso, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La salma è stata trasportata in elicottero all'obitorio dell'ospedale Versilia. La squadra dei soccorritori del Sast della stazione di Querceta e Lucca ha invece provveduto a riaccompagnare gli altri membri della comitiva al Passo Sella.

(ANSA).