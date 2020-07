Giovane accoltellato Cascine a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - Un ventiduenne è stato ferito con un'arma da taglio ieri sera alle Cascine a Firenze: il giovane, originario del Gambia, è stato giudicato guaribile in 20 giorni per le lesioni che gli sono state riscontrate a collo, testa e torace. Su chi lo abbia aggredito e sul movente la vittima ha riferito alla polizia che ad agire sarebbe stato un gruppo di stranieri a lui sconosciuto e che non ci sarebbe stato un perchè.

A dare l'allarme alla questura è stato il 118 intervenuto dopo la segnalazione di un altro straniero, un senegalese che ha spiegato di aver trovato il 22enne a terra ferito in un'aiola in viale degli Olmi, vicino alla fermata della tramvia.