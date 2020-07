Rapinano 14enne,padre e figlio denunciati insieme a complice

(ANSA) - PISTOIA, 29 LUG - Un uomo di 35 anni, suo figlio di 16 anni ed un altro minorenne di 17 anni, sono stati denunciati dai carabinieri in stato di libertà perché ritenuti responsabili di rapina in concorso ai danni di un 14enne a Pistoia. I fatti risalgono al 26 luglio scorso, quando il 14enne venne aggredito da un individuo con il volto coperto da passamontagna, mentre camminava in via dello Stadio. L'aggressore, dopo averlo scaraventato a terra, riuscì a strappargli una grossa collana d'oro che il 14enne portava al collo, dileguandosi successivamente a bordo di un'auto.

La vittima, subito dopo, si recò al pronto soccorso dell'ospedale, per le contusioni multiple riscontrate guaribili in 10 giorni.

Le indagini hanno consentito di ricostruire la vicenda e risalire al 35enne grazie al modello e alla targa dell'autovettura utilizzata per la fuga. In particolare, la vittima, nel primo pomeriggio, si era recato a casa del 16enne poiché suo conoscente. Il padre di quest'ultimo, accortosi della grossa collana indossata dal giovane, avrebbe contattato, tramite il figlio, il 17enne fornendogli anche il passamontagna, avvisandolo quando la vittima fosse uscita dalla propria abitazione in compagnia del figlio. Dopo la rapina l'uomo avrebbe atteso all'interno della propria autovettura il 17enne per aiutarlo a far perdere le proprie tracce. Capendo che ormai erano stati individuati, specialmente dopo che una perquisizione domiciliare nei loro confronti, il 35enne, nel pomeriggio del 27 luglio, si è presentato dal proprio legale e in sua presenza ha consegnato ai carabinieri la collana d'oro, confessando di essere l'organizzatore della rapina. (ANSA).