Investito da auto che poi fugge, grave ciclista in Versilia

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE, 29 LUG - Un 21enne è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto, che si è poi data alla fuga, mentre poco prima delle 5 di mattina percorreva in bicicletta il viale Bernardini a Lido di Camaiore (Lucca). Il 21enne, di origine albanese, ha riportato un trauma cranico grave ed è in prognosi riservata. E' stato trasportato con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia poi vista la gravità è stato trasferito con l'elicottero Pegaso al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).