Coronavirus: in Toscana 17 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - FIRENZE, 29 LUG - Sono 17 oggi i nuovi casi di Coronavirus (15 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening) in Toscana dove non si registrano nuovi decessi e sono stabili le guarigioni. Nella regione sono complessivamente 10.458 i casi, di cui 380 attualmente positivi.

Dei 17 nuovi casi 12 si registrano nel territorio di Firenze e 6 di questi sono da ricollegarsi al cluster evidenziatosi nel territorio del Mugello due giorni fa. Stabili i guariti a quota 8.944. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 418.307, 3.843 in più rispetto a ieri. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 365 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi o che ne sono privi. Sono 1.249 (+61 rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, perché hanno avuto contatti con contagiati. I ricoverate nei posti letto Covid oggi sono complessivamente 15 (2 in più rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 8.944 (stabili rispetto a ieri).

Oggi non si registrano nuovi decessi che restano quindi 1.134 dall'inizio dell'epidemia. (ANSA).