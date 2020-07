Scuola: anche in Toscana al via il 14 settembre

(ANSA) - FIRENZE, 28 LUG - In Toscana la scuola riprenderà il 14 settembre: è quanto prevede la delibera approvata dalla giunta regionale, con cui la Regione si uniforma alla data già fissata per la ripresa nelle altre regioni. Lo annuncia la Regione stessa in una nota, chiedendo un "rafforzamento di organico di docenti e di personale ausiliario che dovrà garantire la riorganizzazione degli spazi e dei tempi scolastici", ma anche immissione di dirigenti laddove mancano.

"La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina - spiega Cristina Grieco, assessore regionale all'istruzione - ieri ha partecipato al tavolo regionale esprimendo apprezzamento e soddisfazione per il grande lavoro svolto in Toscana. La ministra si è impegnata a rendere disponibili non appena possibile le risorse previste dal Piano riapertura. A poche settimane dall'avvio dell'attività didattica, diventa necessario ed urgente avere certezze su risorse, organico aggiuntivo e tempistica". (ANSA).