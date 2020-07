Coronavirus: 3 nuovi casi e 3 decessi in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 28 LUG - In Toscana sono 10.441 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento). I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.944 (l'85,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 414.464, 2.799 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 363, stabili rispetto a ieri. Oggi si registrano 3 decessi: 2 uomini e una donna, con un'età media di 75,3 anni, residenti tra Firenze (1) e Livorno (2). Due dei deceduti odierni erano pazienti Covid 19 che si erano poi negativizzati durante il ricovero: sono stati inseriti nella statistica dei morti causa il virus seguendo la classificazione proposta dall'Istituto nazionale di statistica ed adottata dal ministero della Salute. I deceduti da inizio epidemia salgono a 1.134.

Complessivamente, 350 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (stabili rispetto a ieri). Sono 1.188 - più 83 rispetto a ieri, pari al 7,5% - le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 848, Nord Ovest 265, Sud Est 75). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13 (stabili rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Tra le persone guarite 133 persone lo sono "clinicamente", 8.811 a tutti gli effetti. (ANSA).